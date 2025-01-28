Введение "налога на посылки" может привести к серьезным проблемам в таможенной системе Украины, а также не принести желаемые результаты для бюджета и внутреннего производителя.

Хотя подобный механизм работает во многих странах, однако в украинских условиях это может обернуться новыми схемами .

Об этом для Liga.net пишет экономический эксперт Олег Пендзин. Согласно его словам, такое нововведение может существенно нагрузить таможенную систему, которая не готова к масштабным изменениям. Ежемесячно через основных курьерских операторов, таких как Укрпочта и Новая Почта, проходит более миллиона международных посылок. Если каждую из них нужно будет обрабатывать для определения налоговых ставок, это может привести к коллапсу таможни.

"Проверка содержания посылки, оформление документов, определение реальной стоимости товара, начисление налогов - все это требует не только технического оснащения, но и дополнительных людей, времени и финансов", - подчеркивает эксперт.

Пендзин также отмечает, что "налог на посылки" вряд ли поможет украинскому производителю, поскольку внутреннее производство не увеличится быстро. Для этого нужно время, а к тому времени в стране могут возникнуть дефициты и ужесточение нелегальных схем, из-за которых теряется значительная часть бюджетных средств.

"Даже сейчас потери на таможне оцениваются в суммы 120-170 млрд грн. Возможно, закрытие этих щелей даст бюджету больше, чем выписка копеечных налогов из копеечных товаров или посылок? Кстати, бюджетный эффект авторами идеи до сих пор четко не подсчитан, а особенно с учетом расходов на модернизацию таможни, расширение ее штата и усиление антикоррупционного контроля. прозрачную систему, мы рискуем получить новую волну нелегальных схем и "договорняков", – добавил он.

Пендзин также подчеркивает, что рост налоговой нагрузки будет только стимулировать теневые потоки.

Источник: liga.net .

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