Цены на определенные продукты в украинских супермаркетах снова переписали; покупатели уже сталкиваются с повышением стоимости нескольких популярных круп.

В конце января цены на основные крупы, такие как гречка, рис и макароны, продолжают колебаться.

Как сообщает Минфин, гречка, которая является одной из самых любимых круп среди украинцев, сохранила свою среднюю цену на уровне 33,02 грн/кг по сравнению с прошлым месяцем. Однако в некоторых супермаркетах цена может быть значительно выше. К примеру, в сети МегаМаркет она достигла 40 грн/кг, что на несколько гривен больше, чем у большинства других торговых точек.

Рис также претерпел незначительные изменения. Цена на длинный рис осталась стабильной на уровне 58,20 грн/кг, в то время как пропаренный рис подорожал с 66,88 грн/кг до 67,17 грн/кг. Круглый рис подорожал незначительно, на несколько копеек – с 69,60 грн/кг до 69,67 грн/кг. Это может являться результатом колебаний на рынке и изменений в стоимости транспортировки.

Что касается макарон, то здесь наблюдается снижение средней цены с 33,10 грн/кг до 32,76 грн/кг. Цены на макароны варьируются в зависимости от сети: в Метро их можно приобрести за 27,90 грн/кг, тогда как в Ашане цена достигает 39,10 грн/кг.

Ранее Politeka также писала , что в зимний период больше всего подорожали продукты, которые в Украине в настоящее время не производятся, а находятся на хранении - прежде всего это касается овощей, на цену которых влияет сезонный фактор.

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