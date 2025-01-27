Синоптики составили прогноз погоды в Одессе в феврале 2025 года, узнайте, каким будет последний месяц зимы.

По словам синоптиков, в первой половине февраля 2025 года в Одессе погода ожидается аномально теплой.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

В "Укргидрометцентре" добавили, что погода в Одессе в феврале 2025 года будет теплее, чем в январе, ведь в первом месяце этого года температура была в пределах от 0 до 3 градусов мороза, а в декабре температура была на уровне от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На сайте "pogoda.meta" сообщается, что в феврале 2025 года в Одессе средняя температура воздуха составит от +3 до + 8 градусов тепла, ночью ожидаются небольшие морозы до -2.

Многолетняя статистика говорит, что в среднем температура воздуха в феврале как правило составляет 0–5 градусов мороза, однако в южных областях, например в Одессе, температура немного выше, от 1 до 4 градусов тепла по Цельсию.

Ранее абсолютный минимум температуры воздуха в феврале был на уровне 24–39 градусов мороза, в южных регионах, в Одессе и Крыме было от 15 до 23 градусов мороза.

Народный синоптик Станислав Щедрин также сделал свой прогнози сообщил, что погода в Украине, в частности в Одессе, в феврале 2025 года будет теплой.

По мнению Щедрина, в Украине ожидается ранняя весна, а погода в феврале 2025 года будет напоминать январскую.

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