После значительного спроса на валюту в конце прошлого года, вызванного высокими бюджетными расходами, находилась гривна под давлением.

Однако с середины прошлой недели ситуация с валютой стала меняться.

Эксперт Анна Золотько в комментарии 24 канала отмечает, что после завершения эффекта от бюджетных расходов объем торгов на межбанке снизился, а объем предложения валюты со стороны экспортеров вырос, что привело к стабилизации курса гривны. В конце недели доллар опустился ниже отметки 42 гривен, а в п. торги происходили в пределах 41,85-41,87 гривен за доллар.

Важную роль в поддержке национальной валюты сыграл и шаг Национального банка Украины, поднявший учетную ставку до 14,5%. Это повышение делает гривневые инструменты более привлекательными для инвесторов, что также стимулирует спрос на гривну.

"Поэтому в конце недели следует рассчитывать на умеренный рост курса. На мой взгляд, в течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривен за доллар",

– отмечает банкирша.

Однако, по словам эксперта, первая половина февраля, в том числе переходный период, может временно увеличить спрос на иностранную валюту. Поэтому в конце недели можно ожидать умеренного роста курса.

Ранее Politeka также писала, что Нацбанк планирует работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала определенного процента для стабильности гривны.

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