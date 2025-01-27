Астролог поделился собственным прогнозом и рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине.

По словам астролога, исторически, год Змеи часто для России был сложным и трагическим.

Таким мнением и прогнозом поделился известный астролог Влад Росс.

Вопрос, когда закончится война в Украине, постоянно интересует украинцев, поэтому астролог решил поделиться собственным пронозом на 2025 год.

Так, астролог сообщил, если Россия не объявит общую мобилизацию - у нее ресурсов хватит только до лета.

"Если они ее объявят, то произойдет переворот. Путина сбросят уже окончательно и безвозвратно. Я уже говорил, что в год Змеи происходит падение режима.

То Александра II убивают в 1881 году, то Сталина отравляют в 1953 году, то Берлинская стена падает в 1989 году. Год Змеи всегда роковой, поэтому Россия может вывести войска из Украины", — прогнозирует астролог.

Источник: Униан.

Кроме того, по словам астролога, старый порядок мира может быть устранен, как это было при Рональде Рейгане, в то время тоже собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.

"Поэтому ждите больших санкций от Дональда Трампа в феврале. Также планеты говорят о том, что победит сильнейший, а сильнейший на данный момент — это Америка", - прогнозирует Влад Росс.

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