По словам астролога, исторически, год Змеи часто для России был сложным и трагическим.
Таким мнением и прогнозом поделился известный астролог Влад Росс.
Вопрос, когда закончится война в Украине, постоянно интересует украинцев, поэтому астролог решил поделиться собственным пронозом на 2025 год.
Так, астролог сообщил, если Россия не объявит общую мобилизацию - у нее ресурсов хватит только до лета.
"Если они ее объявят, то произойдет переворот. Путина сбросят уже окончательно и безвозвратно. Я уже говорил, что в год Змеи происходит падение режима.
То Александра II убивают в 1881 году, то Сталина отравляют в 1953 году, то Берлинская стена падает в 1989 году. Год Змеи всегда роковой, поэтому Россия может вывести войска из Украины", — прогнозирует астролог.
Источник: Униан.
Кроме того, по словам астролога, старый порядок мира может быть устранен, как это было при Рональде Рейгане, в то время тоже собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.
"Поэтому ждите больших санкций от Дональда Трампа в феврале. Также планеты говорят о том, что победит сильнейший, а сильнейший на данный момент — это Америка", - прогнозирует Влад Росс.
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