В 2025 году в Украине планируется запуск пенсионной реформы, которая сделает выплаты более справедливыми, учитывая трудовой стаж и уровень взносов в Пенсионный фонд.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что у реформы два основных критерия: продолжительность трудового стажа и уровень взносов. Чем длиннее трудовой путь и больше взносы, тем выше пенсия.

Пенсионная система станет более прозрачной и справедливой, чтобы избежать ситуаций, когда представители специальных категорий получают значительные выплаты, а большинство пенсионеров вынуждены жить на минимальную сумму. Сейчас пенсии рассчитываются по формуле, имеющей недостатки: снижает размер пенсии и усугубляет разрыв между доходами работающих и пенсионеров.

Новая формула предусматривает две составляющие: базовую пенсию (30% минимальной зарплаты) и страховую пенсию, зависящую от количества заработанных баллов. Например, человек с 35 годами стажа и средней зарплатой получит 6140 грн, что больше старой суммы (4745 грн).

Также будет введен корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, что позволит адаптировать новую формулу к финансовым возможностям государства. Каждый год правительство будет пересматривать бюджет на пенсии и корректировать выплаты.

Один из ключевых элементов реформы – сокращение специальных пенсий для судей, прокуроров и работников силовых структур. Сэкономленные расходы планируется направить в поддержку пенсионеров общей системы. Также правительство введет механизм адресной помощи для наиболее уязвимых групп, чтобы уменьшить социальное неравенство.

Реформа должна быть запущена до июля 2025 года и направлена ​​на создание стабильной и устойчивой пенсионной системы. Проект на стадии согласования.

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