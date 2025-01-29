Украинцы теперь платят почти вдвое больше за те же продукты, чем шесть лет назад.

В 2018 году некоторые виды круп и макарон можно было приобрести по цене менее 10 гривен, однако за шесть лет цены на бакалею в Украине значительно выросли, и сегодня многие продукты стоят вдвое дороже .

По данным " Минфина ", в 2018 году цены на основные виды круп и макарон выглядели так:

Макароны (1 кг) - 14,91 грн;

Манная крупа – 11,71 грн;

Ячная крупа - 9,84 грн;

Гречка - 21,53 грн;

Пшено - 16,02 грн;

Рис – 23,30 грн.

Сумма чека за эти продукты составила 97,31 грн.

В 2024 году ситуация поменялась. Средние виды выглядят следующим образом:

Макароны (1 кг) - 29,89 грн;

Манная крупа – 21,27 грн;

Ячная крупа - 15,51 грн;

Пшено - 17,16 грн;

Гречка - 28,87 грн;

Рис – 51,28 грн.

Стоимость этой покупки в 2024 году составила уже 172,23 грн, что на 75 грн больше, чем в 2018 году. Учитывая рост цены, украинцы теперь платят почти вдвое больше за те же продукты, чем шесть лет назад.

Также Politeka писала о том, что цены на популярные продукты, входящие в состав украинских блюд, в том числе борща, продолжают расти.

По данным Министерства финансов Украины, в текущем 2025 году расходы на полный набор продуктов для борща (для приготовления трех литров блюда, которыми можно накормить 5-6 человек), стоит 235,24 грн.

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