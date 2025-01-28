В ближайшее время Украина будет иметь возможность проводить ежедневные атаки по объектам российского ВПК.

Так, Украина в ближайшем будущем может проводить регулярные атаки по объектам российского военно-промышленного комплекса.

Своим мнением поделился эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Он рассказал о динамике, исходя из количества используемых Украиной беспилотников в 2024 году.

По словам Варченко, в начале 2025 года произошел не только качественный, но и серьезный количественный рывок.

"И, конечно же, понятно, что был длительный период возможностей проверить, каким образом работает беспилотная авиация, какие именно тактические ходы позволяют ей быть более эффективной”, — отметил военнослужащий ВСУ.

Украинские защитники проанализировали атаки РФ, которые пытались истощить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

“Мы используем эти тактические приемы и ходы, поэтому наши атаки являются достаточно успешными, особенно на нефтеперерабатывающие заводы, которые, как видим, горят после этого по несколько дней, а то и неделями”, — добавил эксперт.

Источник: uatv.ua.

К слову, во время новой атаки на Россию в ночь на 24 января были поражены стратегические объекты.

Атака на Рязань и Брянск в ночь на 24 января пришлась на стратегические объекты России.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

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