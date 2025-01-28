Эксперт рассказал, готовит ли Путин ракетные атаки по Украине до разговора с Трампом.

Так, до и после инаугурации президента США Дональда Трампа рф не наносила массированных ракетных атак по Украине.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, считает, что ключевым фактором, который влияет на решение Путина о продолжении войны против Украины - это фактор ресурсов, а не возможность провести переговоры с Трампом.

Поэтому, по мнению эксперта, "тешить себя иллюзиями, что вдруг Путин станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии не стоит".

Селезнев добавил, что у Путина есть ресурсы для того, чтобы в будущем атаковать Украину дронами, ракетами, артиллерией.

Он заявил, что не нужно надеяться на оперативную паузу в российских атаках.

Селезнев сообщил, что с последней ракетной атаки россии по Украине прошло больше 12 дней, а такого времени достаточно, чтобы подготовиться к следующему удару.

Источник: rbc.ua.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в 2025 году отправит рф артиллерийские орудия и еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, в основном также будут ракетные и артиллерийские войска, ини обычно управляют сотнями ствольных и реактивных артиллерийских систем, и запускают баллистические ракеты.

«Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых частей», – сообщил Буданов.

Последние новости Украины:

Угроза для Днепра и Запорожья: военный эксперт предупредил, где может атаковать армия рф.

Наступление рф в 2025 году: военный эксперт предупредил, чего ждать на разных направлениях фронта.

Бои в Курской области: военный эксперт раскрыл замысел атак ВСУ.