Во Львове женщина похитила фотоаппарат из ломбарда, заявив в суде , что у него трое детей, поэтому попросила не наказывать ее строго.

Как отмечено в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, инцидент произошел, когда львовянка пришла в ломбард со своим мужем. Он планировал приобрести инструмент, а женщина использовала момент и похитила находящийся в витрине фотоаппарат.

Стоимость аппарата оценена в 5 тысяч гривен.

При рассмотрении дела женщина полностью признала свою вину. Она объяснила, что увидела фотоаппарат и, не задумываясь, положила его в свой рюкзак. По ее словам, она намерена вернулась его обратно, но испугалась, что ее сразу задержат, поскольку она уже имела судимость. Угнанный товар она добровольно вернула работникам полиции. Однако женщина не смогла объяснить, почему решила украсть чужое имущество.

В ходе судебного заседания обвиняемая выразила раскаяние и попросила возможность исправиться. Она подчеркнула, что у него трое детей и не хочет их оставить. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако согласно ст. 75 Уголовного кодекса Украины, осужденную освободили от процессуального наказания с испытательным сроком на два года.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.