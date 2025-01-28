Недвижимость в Одессе продолжает дешеветь, эксперты рассказали, как изменились цены в начале 2025 года.

Одесса в начале 2025 года оказалась на седьмом месте в рейтинге цен недвижимость, по причине того, что стоимость жилья в некоторых областях Украины стала выше.

Как сообщает агентство недвижимости "Лун", цены на недвижимость в Одессе за последние три года выросли всего на 1,1%, с 950 до 960 долларов за квадратный метр.

Однокомнатная первичка в Одессе на начало 2025 года в среднем стоит 42 тысячи долларов, а "вторичка" 38 тысяч.

В рейтинге цен недвижимости Одесса опережает Черновцы, там стоимость жилья подорожала на 33,3%, и Винница на 22,8%.

По данным сайта по недвижимости в Украине "ЛУН", в январе 2025 года самая высокая средняя цена за квадратный метр наблюдается во Львове, 1 300 долларов, Киеве — 1 230 долларов и Кропивницком — 1 080 долларов.

Самая низкая цена "первички" зафиксирована в Сумах — 600 долларов.

Значительное снижение цен зафиксировано в Запорожье (-12%), Ужгороде (-11%) и Харькове (-10%).

Самый большой рост цен на недвижимость произошел в Кропивницком (+9%) и Ровно (+8%), в Киеве цена первичной недвижимости за полгода упала на 3%.

В статистике ЛУН говорится, что в 2024 году сохранился тренд на рост цен на квартиры в новостройках.

Главными факторами, которые влияют на рост цен первичной недвижимости, эксперты называют - подорожание стройматериалов, нехватку рабочих, рост заработных плат в строительной отрасли и ослабление нацвалюты.

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