Раскрыты последствия вражеской ночной атаки на Одессу, известно о пострадавших.

Во вторник, 28 января ночью, Одессу атаковали вражеские безпилотники, в результате падения обломков есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской глава Одессы Геннадий Труханов.

"Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки. Разворачиваем оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий", - сообщил Труханов.

В результате дроновой атаки в Одессе и районе повреждены жилые дома и школа, загорелись десять автомобилей, пострадали четыре человека.

Повреждения получила одна из школ города, на месте работают городские службы, убирают последствия атаки.

Также известно об оперативном штабе, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия проемов.

Напомним, что военный обозреватель объяснил, в чем особенная угроза "шахедов" с термобарической боевой частью, и что делать украинцам, чтобы обезопасить себя.

Термобарическая боевая часть - это действительно опасная вещь, которую сейчас российские оккупанты начали использовать почти постоянно в своих "шахедах".

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.