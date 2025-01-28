В Одессе 28 января будет отключение света в некоторых районах, стало известно, кто останется без электроэнергии.

В Одессе будут отключать свет 28 января абонентам Южного, Северного и Центрального РЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Во вторник, 28 января, в Одессе будут действовать аварийные отключения света.

Отключение света в Одессе 28 января ожидается по следующим адресам:

Центральный РЭС – бул. Итальянский, 6, 8, Гимназическая, 3-30, Головковская, 21/корп.23, Канатная, 72-103, Цветочная, 1-13а, Кордонная, 25, Косяченко, 38-44, О.Станкова, 16-24, М. Арнаутская, 34, Михайловская, 15, Пантелеймоновская, 7-9, 44-60, Итальянская, 75-83, Семинарская, 11а, пл. Михайловская, 13-19, пер. Цветочный, 10 пер. Матросова, 4, 5. Работы до 19:00-22:00.

Отключение света в Одессе 28 января ожидают Северный РЭС – Авангардная, 1-31, Бадаева, 71-79а, Летняя, 5-30, Обрывистая, 1-22. Работы до 19:00.

Южный РЭС – Абрикосовая, 4-105а, Ак. Королева, 74а-82, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская, 1-33, Бориса Эдуардса, 28-40в, Равенства, 84-104, 195, Чикаленко Е., 68а-76б, взр. Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86, 90,197, пер. Абрикосовая, 1-29, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8/корп.3, просп. Н. Сотни, 32. Работы до 17:00-19:00.

Ранее сообщалось, что во вторник, 28 января ночью, Одессу атаковали вражеские беспилотники, в результате падения обломков пострадали.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В результате дроновой атаки в Одессе и районе повреждены жилые дома и школа, вспыхнули десять автомобилей, пострадали четыре человека.

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