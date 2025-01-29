Зима в Украине продолжает удивлять, ведь 29 января в пяти крупных городах страны прогнозируется аномально теплая погода, не характерная для конца января.

В большинстве регионов в среду температура воздуха поднимется до плюс 8–12°C, а осадки будут минимальными.

По словам синоптиков, в Киеве, столице Украины, будет облачно, но без осадков. Температура днем ​​составит +8°C, ветер будет слабым — до 2,4 м/с, что позволит насладиться нетипично теплой зимой.

Харьков встретит 29 января с температурой +4°C утром, а днем ​​столбик термометра поднимется до +8°C. Осадки не предполагаются, хотя небо будет облачным, а ветер северо-восточный, до 3,7 м/с. Одесса, как всегда, сохраняет теплую атмосферу: температура днем ​​достигнет +9°C, а ветер юго-восточный, до 4,8 м/с. Облачность продержится большую часть дня, но к вечеру небо начнет проясняться.

В Днепре будет облачно, с температурой в пределах от +4°C утром до +9°C днем. Ветер восточный, 3,9 м/с. Как и в других городах, дождей не ожидается. Больше всего повезет Львову: в этом городе 29 января будет теплее всего - до +12 ° C днем. Утром возможен мелкий дождь, но он прекратится до обеда. Во второй половине дня небо прояснится, а температура снова поднимется до комфортных значений. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.

Напомним, что ранее Politeka также писала , в каких регионах ждать "апрельской" погоды.

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