С 1 февраля 2025 года в Украине вступят в силу новые правила по карточным переводам, касающимся клиентов без документального подтверждения доходов.

Теперь банки будут ограничивать суммы переводов по IBAN для таких клиентов.

Как рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире Киев24, в рамках нововведений украинцев разделят на три категории в зависимости от уровня риска.

Наибольшее ограничение, с максимальным лимитом в 50 тысяч гривен в месяц, будут применять к клиентам, имеющим счета в банках, но не предоставляют информацию о своих доходах. Это касается, в частности, пенсионеров, студентов и лиц, открывших счета, но на них. не было больших сумм – обычно не больше 10-15 тысяч гривен.

"Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF – организации, отслеживающей нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, позволяющие банку прогнозируемо отнести его клиентов к одной из категорий", – ругал эксперт.

Клиенты, подпадающие под более высокие риски, столкнутся с серьезными ограничениями, особенно если они не смогут предоставить подтверждение легальности своих доходов. Для того чтобы осуществить перевод, превышающий установленный лимит, клиент должен будет предоставить банку документы, подтверждающие легальность средств.

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