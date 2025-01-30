Министерство социальной политики Украины уже подало на рассмотрение законопроекты, касающиеся этой реформы.

В Украине внедряется накопительная пенсионная система, которая не потребует повышения налогов и будет финансироваться из-за наличных отчислений из ЕСВ и НДФЛ.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Там сообщили, что граждане, по собственному желанию, смогут вносить дополнительные добровольные взносы для увеличения размера своих пенсионных выплат.

Министерство социальной политики Украины уже подало на рассмотрение законопроекты, касающиеся этой реформы для дальнейшего утверждения. Основная цель реформирования – создать прозрачную и справедливую пенсионную систему, которая учитывает интересы каждого работника. Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что новая система обеспечит пенсию, которая будет составлять 40% от средней заработной платы в течение жизни.

Изменения будут способствовать уменьшению зависимости от финансируемой из текущих налогов солидарной системы и введению накопительного компонента, который будет мотивировать работников больше вкладываться в свое пенсионное будущее.

В рамках накопительной системы часть вкладов работника и работодателя будет направлена ​​на индивидуальный пенсионный счет.

Ключевые моменты реформы:

Обязательные взносы: отчисления в размере 9% от заработной платы, которые будут производиться по существующим налогам — ЕСВ и НДФЛ.

Дополнительные добровольные взносы: работники могут по желанию вносить дополнительные средства для увеличения размера будущей пенсии.

Сохранение солидарной системы: накопительная система станет дополнением к действующим пенсионным выплатам, что обеспечит комбинированный подход.

Министерство уверяет, что реформа не увеличит налоговую нагрузку, поскольку будут использоваться имеющиеся механизмы отчислений. По словам Оксаны Жолнович, коэффициент замещения в новой системе составит 40%, что соответствует европейским стандартам и значительно превышает нынешние 28%, у которых большинство пенсионеров.

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