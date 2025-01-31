Одним из наиболее распространенных вопросов украинцев по субсидии в Украине есть то, имеет ли право на льготу семья с доходом в 20 тысяч гривен.

Это зависит от нескольких факторов, в том числе от того, превышает ли сумма, которую семья должна оплатить за коммунальные услуги, обязательный платеж.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, согласно правилам, право на субсидию имеют те домохозяйства, где сумма по ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж, который зависит от среднемесячного дохода на одного человека в семье. Расчет обязательного платежа производится с учетом количества членов семьи, их дохода и прожиточного минимума.

Рассмотрим пример семьи из трех человек: двое взрослых и один несовершеннолетний ребенок с месячным общим доходом 20 000 гривен. Сначала их доход делим на 3 (количество человек в семье), после чего полученную сумму делим на 2 920 гривен (прожиточный минимум для взрослого). Затем результат делится еще на два, а затем умножается на 15 – это среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Следовательно, обязательный платеж семьи составляет 17% от их общего дохода, что составляет 3400 гривен (20000 гривен × 17%). Если сумма коммунальных услуг в рамках социальных норм превышает этот обязательный платеж, семья может претендовать на субсидию. Например, если начисления за коммунальные услуги составляют 3800 гривен, то разница между начисленной суммой и обязательным платежом (3800 - 3400 = 400 гривен) и будет размером субсидии.

Важно помнить, что конечная стоимость коммунальных услуг зависит от стоимости их предоставления в конкретном населенном пункте, поэтому сумма субсидии может варьироваться в зависимости от места проживания семьи.

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