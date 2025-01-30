Эксперты составили календарь магнитных бурь в феврале 2025 года, украинцам следует знать об опасных датах.

Эксперты предупреждают о датах магнитных бурь в феврале 2025 разной интенсивности.

Календарь магнитных бурь в феврале 2025 года опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В феврале 2025 года магнитные бури станут испытанием для многих людей, в частности, речь идет о метеозависимых людях, которые чувствительно реагируют на изменения в атмосфере.

Соответствующие явления могут оказывать влияние на физическое и эмоциональное состояние.

Метеозависимые люди ощутят влияние магнитных бурь, возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.

Некоторые будут испытывать психическую неуравновешенность и желание с кем-нибудь поссориться.

Февраль 2025 года отметится магнитными бурями, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Магнитную бурю в феврале почувствуют также пожилые люди, а также сердечники, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания.

Врачи советуют метеозависимым людям держать лекарственные препараты наготове.

Магнитные бури в феврале 2025:

По предварительным прогнозам экспертов, магнитные бури в феврале 2025 года ожидаются:

1-2 февраля – магнитная буря средней интенсивности;

4-5 числа – сильная магнитная буря с пиком активности вечером 4 февраля вечером;

17 февраля - средняя магнитная буря;

18-19 числа – сильная магнитная буря;

20 февраля - магнитная буря средней мощности;

24 числа – сильная магнитная буря.

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