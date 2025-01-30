Забыв пароль или графический ключ на телефоне с операционной системой Android, не стоит паниковать.

Если владелец устройства на Android забывает свой пароль или графический ключ, существует несколько способов восстановить доступ к телефону.

Для старых версий Android существует возможность восстановления пароля через учетную запись Google. Для этого нужно подключить устройство к Wi-Fi и после нескольких неверных попыток ввода пароля появится сообщение "Забыли пароль?".

Нажав на него, пользователь сможет ввести логин и пароль от своей учетной записи Google, и устройство разблокируется.

Если на смартфоне установлено приложение Smart Lock, можно воспользоваться одним из нескольких методов разблокировки. Например, если к телефону подключено другое устройство через Bluetooth, он автоматически разблокируется.

Также, если включен GPS, можно настроить "безопасное место" (например, домашний адрес), и телефон разблокируется, как только он окажется в этом месте. Для разблокировки можно использовать и функцию распознавания лица — если на устройстве сохранены данные о владельце, телефон автоматически распознает его лицо и разблокируется.

Если телефон привязан к аккаунту Google, также можно воспользоваться сервисом "Найди мое устройство". Для этого нужно войти в аккаунт через любой браузер, выбрать нужное устройство и нажать "Блокировать". После этого нужно ввести новый пароль, и телефон разблокируется.

Если уровень заряда аккумулятора устройства упал ниже 10%, на экране появится предупредительное сообщение. В этот момент можно перейти в меню "Состояние батареи", затем вернуться в меню настроек и отключить пароль через раздел "Безопасность", что позволит разблокировать устройство.

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