Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно начать работать официально не позднее 25-летнего возраста.

В течение года, с января 2024-го по январь 2025-го, количество пенсионеров в Украине уменьшилось с 10,516 млн до 10,343 млн человек, то есть на 170 тысяч.

Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины. По сравнению с довоенным периодом, когда в январе 2022-го было 10,841 млн. пенсионеров, сокращение составило 325 тысяч человек.

Несмотря на всеобщее уменьшение количества пенсионеров, доля работающих среди них растет. По состоянию на начало 2025 года их насчитывается 2,793 млн., что на 45 тысяч больше, чем год назад.

С 2017 г. в Украине постепенно повышаются требования к страховому стажу. Ежегодно необходимый минимальный стаж для выхода на пенсию увеличивается на 12 месяцев. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, а к 2028 году это требование вырастет до 35 лет. Те, кто не накопит необходимый стаж, смогут выйти на пенсию в 63 или 65 лет.

Таким образом, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно начать работать официально не позднее 25-летнего возраста и платить взносы в Пенсионный фонд.

Кроме изменений в пенсионной системе Украина сталкивается с проблемой депопуляции. Рост смертности, сокращение продолжительности жизни и низкая рождаемость приводят к уменьшению количества пенсионеров.

В то же время старение населения изменяет баланс между работниками и пенсионерами, и их соотношение уже достигло критического предела – друг к другу. Это ставит значительные вызовы перед экономикой, особенно в условиях полномасштабной войны.

У Украины один из самых низких пенсионных возрастов в Европе, тогда как даже экономически развитые страны, такие как Германия и Франция, не могут позволить себе выход на пенсию с 60 лет. На этом фоне возникает вопрос о дальнейших реформах пенсионной системы и адаптации к новым экономическим реалиям.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.