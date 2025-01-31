На стоимость продукта на внутреннем рынке может влиять спрос на украинскую продукцию за границей.

Цена на подсолнечное масло в Украине для обычных потребителей будет оставаться стабильной до конца января, однако, в феврале возможны колебания в стоимости этого популярного продукта.

Об этом сообщил в комментарии для УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, стоимость масла на внутреннем рынке может влиять спрос на украинскую продукцию за рубежом. В настоящее время цена масла колеблется в пределах 60-70 гривен за бутылку объемом 850 миллилитров. Гопка объяснил, что одной из причин потенциального удорожания является колебание стоимости нефти. Кроме того, рост спроса на растительные масла за рубежом может привести к увеличению экспорта из Украины, что в свою очередь повлияет на внутренние цены. Однако, по мнению аналитика, это маловероятный сценарий.

Гопка отметил, что в ближайшее время, вероятно, цены на нефть будут оставаться стабильными или начнут снижаться, что означает отсутствие резких изменений стоимости подсолнечного масла в Украине.

Согласно данным Госстата, в декабре 2024 года средняя цена литра подсолнечного масла составила 72,73 грн.

Напомним, что за год стоимость белокочанной капусты в Украине выросла в 2,5 раза больше, чем раньше – основной причиной такого подорожания стала плохая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом сезоне.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.



Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.