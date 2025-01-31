Один из мальчиков имеет диагноз ДЦП, однако из-за постоянных обстрелов родители не могут возить его к медицинским специалистам, а девочки учатся онлайн.

В Херсоне семья с четырьмя маленькими детьми уже три года проживает в подвале - в начале полномасштабного вторжения им удалось скрыться с оккупированной территории, пока их квартира не была снова уничтожена оккупантами.

Об истории семьи рассказали в сюжете ТСН.

"Мы сначала услышали издалека звук взрывов, потом ближе к нам. Россияне стрелили с градов. От нас один упал где-то в 500 метров. Мы схватили малых и поставили их к дальней стене, ближе к входной двери. Я их собой закрыл. А потом начало сыпаться все на нас. Я помню, что мы схватили детей с женой и побежали по обломкам, босые, в чем были Спустились в подвал. Теперь мы постоянно здесь", - рассказал отец семьи.

Один из мальчиков имеет диагноз ДЦП, однако из-за постоянных обстрелов родители не могут возить его в медицинских специалистов. Девочки учатся онлайн, получая образование в школе и детском саду.

Отец семьи рассказывает, что даже психолог, услышав историю матери четырех детей, не смог сдержать слез. Теперь семья ждет возможность выехать в более безопасное место.

"Кроме войны и кроме боев они ничего не видели. Каждую ночь острели. Все трясет. Утро. Ночь и среди бела дня обстреливают. К психологу ходили, так она не сдержалась. Взяла сигареты и пошла курить в слезах", - добавил отец.

Дети мечтают только о том, чтобы скорей закончилась война и вернулись домой наши защитники.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.