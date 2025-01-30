Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с украинцами очень простым и универсальным рецептом печенья.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить невероятно вкусное и ароматное печенье с шоколадом.

Рецепт универсален: по желанию можете добавлять меньше сахара, а шоколад заменить орешками или вообще не добавлять – текстура и вкус будут другие, но будет тоже очень вкусно.

Судья "Мастер Шеф" отметила, что такое печенье станет отличным дополнением к чаю, или же идеальным вариантом перекуса для детей в школу.

Для приготовления печенья с шоколадом звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

мука – 300 г

сахар белый – 120 г

сахар тростниковый – 120 г

разрыхлитель - 11 г

масло сливочное – 160 г

яйцо – 1 шт.

соль - щепотка

шоколад черный (дропсы) – 190 г

шоколад молочный – 190 г

В глубокой миске сначала судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает просеянную муку с двумя видами сахара, разрыхлителем и солью.

Холодное масло нарезаем на небольшие кусочки, добавляем к сухим ингредиентам и руками растираем смесь до состояния однородной и сыпучей крошки. Затем добавляем одно яйцо и быстро замешиваем песочное тесто.

В конце звезда "Мастер Шеф" добавляет дропсы черного и молочного шоколада и перемешивает тесто, чтобы равномерно их распределить.

Из готового теста формируем кобаску, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник, чтобы оно охладилось. После этого тесто нарезаем на кружочки толщиной примерно 1 см.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке примерно 12 минут. Перед подачей звезда "Мастер Шеф" советует дать печенью остыть хотя бы минут 5-6.

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