Общее количество пенсионеров в стране на сегодняшний день составляет 10 343 630 человек, что несколько меньше по сравнению с 2024 годом.

По состоянию на 1 января 2025 средний размер пенсии в Украине составлял 5789,05 грн, что на 403,8 грн больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Общее количество пенсионеров в стране на сегодняшний день составляет 10 343 630 человек, что несколько меньше по сравнению с 2024 годом (10 516 537). Наивысшую среднюю пенсию получают жители Киева – 8017,65 грн., тогда как самые низкие выплаты фиксируются в Тернопольской области – 4484,69 грн.

Распределение пенсий по размеру выглядит следующим образом:

До 3000 грн получают 25,9% пенсионеров (около 2,7 млн ​​человек).

От 3001 до 4000 грн – 17,6% (1,8 млн. человек), средняя выплата составляет 3544,23 грн.

От 4001 до 5000 грн – 18,8% (1,9 млн. человек), средняя пенсия составляет 4414,06 грн.

От 5001 до 10 000 грн получают 25,5% пенсионеров (свыше 2,6 млн. человек), средний размер пенсии – 6844,95 грн.

Более 10 000 грн имеют 12,2% пенсионеров (1,2 млн. человек), их средняя пенсия составляет 15 379,97 грн.

Напомним, что пенсию почти 12 тысяч гривен можно получать даже за минимальный страховой стаж – если у украинца низкий стаж и оформляет пенсию в 65 лет, она обычно будет небольшой.

Однако сумма пенсии может быть больше, если начисления уплачивались с высокой заработной платы.

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