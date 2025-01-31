О том, что их сын попал в плен, родители узнали из-за видеодопроса, опубликованного в соцсетях.

26-летний морской пехотинец Олег Хомич из Львовщины, освобожденный из российского плена 15 января, вернулся домой вместе с 25 тяжелобольным и раненым украинцами.

Суспільне сняло сюжет, в котором пообщалось с родителями Олега, поделившимися историей его пребывания в плену.

Олег попал в плен на Донецком направлении, под Волновахой. В неволе он провел полтора года. По словам его матери Галины Хомич, он пошел служить, когда ему было 24 года. Он получил повестку в апреле и попал в плен уже в июле. Во время столкновения с врагом они шли на позицию и заметили группу людей, которые говорили по-украински.

Сначала они думали, что это свои, но потом выяснилось, что это враг, открывший огонь. Олега чуть не расстреляли, но он стал жертвой ошибки, ведь его спутали с поляком из-за сходства языков. В конце концов, его забрали в плен, считая, что за него могут получить выкуп.

О том, что их сын попал в плен, родители узнали из-за видеодопроса, опубликованного в соцсетях. Им показала эту запись соседка. Однако официально Олег считался пропавшим без вести еще полгода. Однажды ему разрешили написать письмо домой, но письмо пришло только через несколько месяцев. Мать рассказала о первом разговоре с сыном.

"Первые его слова были: "Мама, это я". И начал плакать. Говорил, что везут в Киев в больницу на обследование", — рассказывает женщина.

После увольнения Олег поделился с родителями подробностями о побоях и пытках, которые он испытывал в плену, а также о полученных травмах: он потерял левый глаз, а также получил многочисленные ранения, в том числе перебитое колено, осколки в позвоночнике и у мозга.

"Говорил: "Папа у меня нет левого глаза". Нога, колено перебитое, осколок в позвоночнике, в голове у мозга", - говорит отец морпеха Иван Хомич.

Сейчас Олегу нужно длительное лечение и операции. Родители надеются на поддержку государства для медицинской помощи сыну.

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