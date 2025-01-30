Для приготовления моцареллы нужно два ингредиента: свежее домашнее молоко и 9% столовый уксус

Кажется, что этот утонченный сыр моцарелла, который так ценят в самой Италии, можно приготовить только в лучших фермерских хозяйствах, но сегодня это опровергнут.

Рецептом поделилась звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова у себя в Youtube.

Для приготовления настоящей моцареллы нужно всего два ингредиента: свежее домашнее молоко и 9% столовый уксус. Простота содержания не означает легкость процесса – на пути к идеальной моцарелле важно учитывать множество деталей.

Как показывает опыт, для создания настоящей моцареллы необходимо использовать только свежее молоко – идеально, если оно домашнее. Использование пастеризованного или замороженного молока может привести к тому, что сыр не получится, а вы получите только творог.

Процесс начинается с того, что молоко нагревается до температуры 40 градусов, после чего добавляется оцет. На этом этапе важно не торопиться – добавляя оцет он постепенно вступит в реакцию с молоком.

После нескольких шагов, когда творожная масса уже развивается, и появляется сыворотка, следует формировать из молочного продукта отличный вкусный шарик.

Готовую моцареллу можно сохранить в холодной воде со льдом, что поможет ей сохранить форму. Такая домашняя моцарелла смотрится так же аппетитно, как и в лучших ресторанах Италии, а ее вкус будет незабываемо свежим.

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