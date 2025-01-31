Бывают ситуации, когда стандартные методы перезагрузки недоступны: не работает сенсор, отказала кнопка питания или устройство зависло.

Перезагрузка смартфона на Android — важная процедура, которая помогает устранить системные ошибки, закрыть фоновые процессы и повысить стабильность работы.

В большинстве случаев для этого достаточно воспользоваться стандартными функциями, но бывают ситуации, когда привычные методы не срабатывают.

Перезапуск телефона фактически отключает его от питания, затем повторно включает. Это позволяет завершить фоновые процессы, устранить зависания и исправить возможные ошибки в операционной системе.

Наиболее простой вариант — использование меню выключения. Для этого достаточно зажать кнопку питания на несколько секунд и выбрать пункт «Перезагрузка». Если такой опции нет, можно выключить устройство, подождать несколько секунд и снова включить его вручную.

Если смартфон перегрелся, рекомендуется перед включением дать ему остыть. Постоянный перегрев может указывать на более серьезные проблемы, связанные с аппаратной частью или программным обеспечением.

Если сенсорный экран не реагирует на нажатия, стандартное меню выключения становится недоступным. В этом случае помогает принудительная перезагрузка. Для этого нужно одновременно зажать кнопку питания и клавишу увеличения или уменьшения громкости. Удерживать их следует около 7–10 секунд, пока устройство не начнет перезапуск.

Этот метод эффективен не только при неработающем сенсоре, но и при зависании устройства.

Если кнопка питания сломана или не реагирует на нажатия, можно воспользоваться функцией специальных возможностей. Для этого:

Открывают настройки устройства. Переходят в раздел «Специальные возможности». Включают «Меню специальных возможностей» и активируют опцию «Быстрый запуск».

После этого на экране появится значок, нажав на который можно выбрать пункт «Питание» и выполнить перезагрузку.

Если после попытки перезапуска устройство зависает на логотипе или не реагирует на кнопку включения, можно попробовать войти в режим восстановления Recovery Mode.

В зависимости от модели смартфона комбинации могут отличаться, поэтому перед выполнением процедуры стоит уточнить информацию у производителя.

В меню Recovery Mode с помощью кнопок громкости выбирают пункт «Reboot system now» и подтверждают действие кнопкой питания.

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