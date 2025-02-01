Однажды, находясь на грани, он решился на самоубийство, но в ту ночь ему приснился сон.

"Они хотели меня похоронить, но не знали, что я - семена" - именно эти слова отчеканил на своем теле 35-летний Владимир Иванов из Николаева после двух с половиной лет в российском плену.

Как сообщили в Суспільному, он прошел через восемь тюрем, ежедневные избиения, пытки и отчаяние, но нашел в себе силы выжить.

До полномасштабной войны Владимир жил в Николаеве вместе с супругой и двумя детьми. Работал механиком-испытателем авиакорабельных двигателей, однако война заставила его вернуться в военную службу, которую он начал еще в 2015 году.

С началом вторжения семья эвакуировалась к родителям жены, а сам Владимир отправился в военкомат. Его жена, также военнослужащий, отказалась покидать страну, а впоследствии в ряды ВСУ вступил и ее отец.

Владимир воевал в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты, позже его перевели в 501-й отдельный батальон, где командовал отделением гранатометного взвода. В марте 2022 получил ранение в плечо, но продолжил борьбу за украинские позиции на Мариупольском направлении.

3 апреля 2022 года в одном из боев его снова ранили – на этот раз в голову. На следующий день он очутился в плену.

Сначала Владимира доставили в колонию в Оленовке, впоследствии перевели в Таганрог и еще несколько российских тюрем. Каждый день пленные терпели побои, пытки электрическим током, на них натравливали собак, ломали кости – все это стало привычным "развлечением" надзирателей.

За время неволи Владимиру сломали колено, руку, челюсть, нос, три ребра с одной стороны и одно с другой. Во время обследования по возвращении в Украину врачи обнаружили у него трещину в черепе, частичную потерю слуха и зрения. Гангрена, развившаяся на ноге, угрожала ампутацией, но медицинской помощи он так и не получил.

Однажды, находясь на грани, он решился на самоубийство, но в ту ночь ему приснилась жена с детьми. Именно они являлись его главной мотивацией выжить.

"В плену держался в жены и детей. Первое письмо получило через полтора года плена. В нем она написала, что все живы, здоровы и находятся там, где я их оставил. Эта картина у меня стояла перед глазами, поэтому мечтал, как к ним вернусь. Еще через пол года получил второе письмо. ногу или ампутируют, или будет заражение крови и я умру. Я даже прощался с жизнью, думал о самоубийстве.

13 сентября 2024 Владимира вывели из камеры, но ничего не объяснили. Он не знал, везут ли его в больницу или в новую тюрьму, пока не услышал слово "обмен" .

Перед отправкой в ​​Украину пленных снова били - "на прощание" . Затем их несколько раз перевозили между городами россии, пока наконец они не пересекли границу.

Первые два месяца на свободе Владимир не мог поверить, что ад кончился. Ему казалось, что это сон, и его в любой момент снова могут разбудить для очередной пытки.

Сейчас он проходит лечение во Львове, в центре "Несокрушимые" . Ему сделали первую операцию на ноге, впереди еще одна – нужно исправить неправильно сросшиеся кости и восстановить сухожилие. Пока что Владимир передвигается на костылях.

Морх мечтает полностью восстановиться и вернуться к активной жизни. Пока он вместе с женой решает, где поселиться – во Львове или Виннице, поскольку возвращение в обстреливаемый Николаев с ранениями будет сложным испытанием.

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