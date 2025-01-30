Так, Брянскую область РФ в ночь на 30 января атаковали беспилотники, известно о последствиях.

В ночь на 30 января Россию атаковали беспилотники, в результате загорелась нефтеперекачивающая станция трубопровода "Дружба".

Как сообщают российские телеграм-каналы, жители сел Брянской области заявили о громком взрыве, который раздался от распределительной станции "Новозыбков" нефтепровода "Дружба".

Затем вспыхнул пожар в одном из районов, зарево видели со стороны сел Мамай и Замишево.

Со временем стало известно, что горели дома, станция "Новозыбков" якобы исключена из технологической схемы, что не влияет на работу нефтепровода "Дружба".

В Министерстве обороны России добивили о якобы сбитии над Брянской областью двух украинских беспилотников.

Важно отметить, что нефтеперекачивающая станция трубопровода "Дружба" играет ключевую роль в обеспечении поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзита в Европу.

Сообщается, что через станцию проходит более 33 млн тонн нефти в год.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшем будущем может проводить регулярные атаки по объектам российского военно-промышленного комплекса.

Своим мнением поделился эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Он рассказал о динамике, исходя из количества используемых Украиной беспилотников в 2024 году.

По словам Варченко, в начале 2025 года произошел не только качественный, но и серьезный количественный рывок.

"И, конечно же, понятно, что был длительный период возможностей проверить, каким образом работает беспилотная авиация, какие именно тактические ходы позволяют ей быть более эффективной”, — отметил военнослужащий ВСУ.

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