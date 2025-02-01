Специалисты рассказали о нескольких простых лайфхаках, которые помогут вам увеличить время работы смартфона и сохранить здоровье аккумулятора.

Со временем любой смартфон теряет емкость батареи и начинает быстрее разряжаться, но есть несколько секретов, которые помогут затормозить этот процесс.

Распространенный и максимально действенный совет для здоровья аккумулятора смартфона – не разряжать его до 0% и не заряжать до 100%. Старайтесь поддерживать уровень заряда устройства в пределах от 20 до 80%, это поможет уменьшить количество циклов заряда и продлит срок службы батареи. По возможности используйте функцию оптимизированной зарядки или установите лимит зарядки до 80%.

Если вы пользуетесь быстрой зарядкой, то такая экономия времени может очень вредить вашему смартфону, ведь обычно в процессе устройство сильно нагревается значительно больше, чем во время обычной. Поэтому рекомендуется не использовать быструю зарядку постоянно, а использовать зарядное устройство с меньшей мощностью или, если телефон позволяет, выбирать нужный режим зарядки.

Если вы часто используете смартфон во время зарядки, можете обратить внимание на смартфоны с функцией обходной зарядки (Bypass Charging). Это технология, позволяющая устройству получать энергию непосредственно на плату, а не через батарею, тогда телефон не перегревается и вы можете им пользоваться без ущерба для аккумулятора.

Кроме того, эксперты советуют не пренебрегать режимом экономии энергии, который поможет сократить количество циклов зарядки и таким образом положительно повлияет на долговечность батареи. Эта функция поможет сэкономить заряд аккумулятора за счет уменьшения нагрузки на процессор, выключив лишние функции.

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