Адвокат рассказал о том, как изменится мобилизация в Одессе, кто при статусе "ограниченно пригоден" должен его "перепройти".
В программе "Комментарий" с Мартой Олиярнык адвокат Евгений Филипец рассказал, как изменится мобилизация в Украине, в частности в Одессе.
"Конечно, в первую очередь, это забронированные. Бронь заканчивается 28 февраля. До 4 февраля им нужно пройти ВЛК. И стоит логичный вопрос, а что будет в промежутке между 4 и 28 февраля? Все были спокойны, думали, что ничего не будет. Но общество всколыхнула ситуация, когда внесли изменения и забронироваться дали возможность тем, кто обновил данные до 16 июля", – говорит адвокат.
Адвокат рассказал, люди боятся, что после 4 февраля окажутся в статусе нарушителя правил военного учета и не будет составлено постановление за то, что не прошел ВЛК во время мобилизации в Украине, в частности, в Одессе.
"И здесь, внимание: невозможность забронироваться благодаря тому, что есть нарушение правил военного учета. В резерве есть эта знаменитая красная или черная лента, и, соответственно, невозможность забронироваться. Поэтому сейчас основное внимание в отношении ограниченно пригодных обращается на забронированных людей". , – сообщил Евгений Филипец.
По словам адвоката, люди задают вопрос, нужно ли идти на ВЛК до 4 февраля. незаконных действий ТЦК и СП».
Адвокаты не могут гарантировать юридическое решение вопроса в случае, если в промежуток времени между 4 и 28 февраля "мы просто физически не успеем совершить какие-либо юридические действия по обжалованию незаконных действий ТЦК и СП".
"Поэтому мы консультируем людей идти на ВЛК и выполнять норму закона в понимании, что они подлежат повторному медицинскому осмотру", - сообщил адвокат, рассказывая об изменениях мобилизации в Украине и Одессе.
Источник: espreso .
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