Адвокат рассказал, как изменится мобилизация в Одессе и кто сейчас в зоне риска при статусе "ограниченно пригоден".

Адвокат рассказал о том, как изменится мобилизация в Одессе, кто при статусе "ограниченно пригоден" должен его "перепройти".

В программе "Комментарий" с Мартой Олиярнык адвокат Евгений Филипец рассказал, как изменится мобилизация в Украине, в частности в Одессе.

"Конечно, в первую очередь, это забронированные. Бронь заканчивается 28 февраля. До 4 февраля им нужно пройти ВЛК. И стоит логичный вопрос, а что будет в промежутке между 4 и 28 февраля? Все были спокойны, думали, что ничего не будет. Но общество всколыхнула ситуация, когда внесли изменения и забронироваться дали возможность тем, кто обновил данные до 16 июля", – говорит адвокат.

Адвокат рассказал, люди боятся, что после 4 февраля окажутся в статусе нарушителя правил военного учета и не будет составлено постановление за то, что не прошел ВЛК во время мобилизации в Украине, в частности, в Одессе.

"И здесь, внимание: невозможность забронироваться благодаря тому, что есть нарушение правил военного учета. В резерве есть эта знаменитая красная или черная лента, и, соответственно, невозможность забронироваться. Поэтому сейчас основное внимание в отношении ограниченно пригодных обращается на забронированных людей". , – сообщил Евгений Филипец.

По словам адвоката, люди задают вопрос, нужно ли идти на ВЛК до 4 февраля. незаконных действий ТЦК и СП».

Адвокаты не могут гарантировать юридическое решение вопроса в случае, если в промежуток времени между 4 и 28 февраля "мы просто физически не успеем совершить какие-либо юридические действия по обжалованию незаконных действий ТЦК и СП".

"Поэтому мы консультируем людей идти на ВЛК и выполнять норму закона в понимании, что они подлежат повторному медицинскому осмотру", - сообщил адвокат, рассказывая об изменениях мобилизации в Украине и Одессе.

Источник: espreso .

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