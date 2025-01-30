В Одессе четверо мужчин по заказу российских спецслужб совершили убийство предпринимателя-волонтера.

В Одессе задержаны четыре мужчины, они взорвали самодельную взрывчатку возле дома волонтера.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, взрыв зафиксирован 20 января в Пересыпском районе Одессы.

Погиб 54-летний владелец дома, бизнесмен, занимавшийся волонтерством.

"Теракт совершили четверо одесситов, завербованных российскими спецслужбами и действовавших в интересах государства-агрессора. За денежное вознаграждение они согласились на предложение изготовить взрывчатку и взорвать ее в оговоренном месте. За совершение теракта им обещали 2500 долларов", - говорится в прокуратуре.

Известно, что взрывное устройство было изготовлено из подручных компонентов.

Руководил процессом представитель спецслужб РФ в онлайн-режиме.

Еще трое заложили буховку возле забора дома жертвы, рядом с автомобилем. Чтобы заставить волонтера подойти к автомобилю, злоумышленники его подожгли.

Мужчина вышел чтобы ликвидировать огонь, однако, к сожалению, следствие детонации взрывного устройства погиб на месте.

За выполнение задания злоумышленникам перевели 1 тысячу долларов, которую они разделили между собой.

На следующий день после преступления они были задержаны.

Четверым злоумышленникам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

В настоящее время они находятся под стражей, злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в Одессе: кто имеет право на выплаты

В Одесской области задержали трех киевлян в камуфляже: пытались пересечь границу с Приднестровьем.

Компенсация за генераторы в Одессе: как ее получить