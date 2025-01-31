В Украине на фоне всеобщей мобилизации существует четкий срок для выдачи военно-учетных документов; это касается приписного удостоверения.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) обязаны выдать этот документ позже пяти календарных дней с момента постановки в учет.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", если этот срок нарушается, граждане вправе подать жалобу.

Юрист объяснил, что в случае задержки приписного удостоверения, первым шагом должно быть письменное обращение к руководству областного ТЦК с требованием соблюдать сроки, указанные в законе. В случае отсутствия реакции со стороны ТЦК можно обращаться в Министерство обороны Украины для решения вопроса.

Напомним, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации, поскольку они числятся призывниками, а не военнообязанными. В период военного положения призыв на срочную службу также не производится. Исключения составляют только те лица, которые уже имеют статус военнообязанных — например, окончившие военную кафедру и получившие офицерское звание или досрочно переведенные в запас.

Ранее Politeka также писала , что правительство Украины утвердило новые правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени в Украине. Эти изменения вступили в силу 1 декабря 2024 г. и определяют, кто из граждан с 2025 года может получить отсрочку от мобилизации.

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