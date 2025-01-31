Какой будет погода 1 февраля в Одессе и области, синоптики обновили свой прогноз.

Какой будет погода 1 февраля в Одессе и области, появился свежий прогноз синоптиков.

Погода днем 1 февраля в Одессе и области будет пасмурной, однако во второй половине дня небо прояснится и прояснится, мелкий дождь закончится ближе к середине дня.

В Одессе утро и день будут облачными и дождливым.

" В Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе на 1 февраля.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики 1 февраля прогнозируют пасмурную погоду.

Ночная температура в Одессе и области 1 февраля будет колебаться от +5 до +7 °C, днем температура воздуха прогреется до плюс 8°C.

Ветер в Одессе ожидается западный и северо-западный до 4,3 м/с.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля 2025 года в Одессе погода ожидается аномально теплой.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

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