Прогноз погоды в Украине в феврале 2025 года, синоптики рассказали, чего ждать от последнего месяца зимы.

Погода в Украине в феврале 2025 будет будет относительно солнечной и теплой, как для последнего месяца зимы.

Однако, морозы в Украине в феврале 2025 года возможны в начале месяца, об этом сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Синоптик добавила, что февраль 2025 года в Украине начнется с относительно низкими температурами по причине того, что в страну с северо-запада и севера идет арктический воздух.

В первые дни февраля погода будет облачной, "минусы" украинцы не будут сильно ощущать.

Прогноз погоды в Украине в феврале 2025 года гласит, что с 1 по 6 февраля температура воздуха снизится до 5-8 градусов мороза. Днем прогнозируется до 0 до 5 градусов мороза.

"То есть три дня с 4 по 6 февраля будут считаться в этом году "зимними", - говорят синоптики.

О прогнозе погоды в Украине в феврале 2025 года также рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В начале февраля в Украине станет холоднее, ожидаются морозы и снег. Потепление в Украине сейчас по многим показателям гораздо выше климатической нормы.

Говоря о прогнозе погоды в Украине в феврале 2025 года синоптик предупреждает об изменении синоптических условий, по ее словам в Украину идут воздушные массы не с юга, что принесет более низкие температуры.

Источник: ТСН.

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