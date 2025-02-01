Гаджет сам покажет вам признаки, по которым вы сможете определить, что он был взломан и необходимо срочно принять меры.

Смартфоны уже давно стали незаменимыми помощниками в нашей жизни, делая его удобнее и комфортнее, однако, к сожалению, эти устройства могут быть не только источником пользы, но и определенных проблем.

На Ютуб-канале ZHUK.UA рассказали о самых распространенных способах взлома гаджетов и признаках, которые окончательно покажут, что ваше устройство было сломлено.

Пути взлома устройств

Одним из основных способов несанкционированного доступа к вашим данным является установленная вредоносная программа. При использовании смартфонов следует быть особенно внимательными при загрузке новых приложений. Некоторые из них, на первый взгляд, могут содержать обычные фильтры для камеры или игры, но на самом деле они могут иметь скрытые функции, позволяющие хакерам получать доступ к устройству. Чтобы избежать таких рисков, следует отдавать предпочтение только надежным программам от проверенных разработчиков и не загружать программное обеспечение из ненадежных источников.

Еще одним способом взлома являются опасные ссылки, которые хакеры могут посылать через СМС, социальные сети или рекламные баннеры на веб-сайтах.

Признаки взлома устройства

Если ваш гаджет уже был взломан, могут появиться некоторые признаки, указывающие на несанкционированный доступ:

Снижение производительности устройства – если смартфон или компьютер начинает работать значительно медленнее без видимых причин, это может свидетельствовать о наличии вредоносного программного обеспечения, активно использующего ресурсы устройства.

Быстрая разрядка аккумулятора – шпионные программы часто работают в фоновом режиме, что может привести к повышенному использованию батареи.

Увеличенное использование мобильных данных – если вы заметили, что ваш интернет-трафик стал без изменений в поведении, это может означать, что данные передаются посторонним лицам.

Сбои в программах – регулярные внезапные завершения работы программ могут свидетельствовать об изломе.

Необычные действия на устройстве – появление приложений, которые вы не устанавливали, или отправка сообщений и звонков от вашего имени, которые вы не совершали, являются прямыми признаками компрометации устройства.

Что делать в случае взлома

Если вы заметили несколько из этих, однако, выполните такое действие, как Hard Reset — сбросьте настройки устройства к заводским. Важно заранее сохранить важные вещи, перенеся их на облачное хранилище. Также не лишним будет временно заблокировать банковские карты и изменить пароли в мобильный банкинг и учетные записи.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.