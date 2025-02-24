Вражеская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру нашей страны, поэтому важно знать, будут ли графики отключения света в Одессе 25 февраля, передает Politeka.net.
Сообщается, что одесситов заранее предупредят, если будут энергетики введут графики отключения света в Одессе 25 февраля.
В то же время нужно помнить, что с 21 по 28 февраля ДТЭК Одесские электросети проводят профилактические работы, одесситов предупредили о возможных введениях графиков отключения света в Одессе 25 февраля.
Как передает Политека, в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает, что будет проводить профилактические работы в Черноморске.
Будут графики отключения света 25 февраля в таких населенных пунктах Одесской области:
Плановая дата и время отключения света: 25.02.2025 08:00:00.
Плановая дата и время включения: 25.02.2025 17:00:00.
Малодолинское: ул. Строительная, ул. Независимость, ул. Украинская, пер. Новоселов.
Плановая дата и время отключения: 25.02.2025 08:45:00.
Плановая дата и время включения света: 25.02.2025 17:00:00.
Бурлача Балка: ул. Виноградная, ул. Северная ул. Садовая, ул. Солнечная ул. Степная, ул. Центральная, ул. Шевченко, пер. Виноградный
Важно добавить, если нагрузка на систему в Одессе и области будет возрастать, энергетики будут вынуждены ввести дополнительные меры и графики отключения света в Одессе 25 февраля.
Одесситы могут проверить, к какой группе относится их дом, информация об ограничениях электричества можно найти на сайте местного оператора системы распределения, чтобы ознакомиться с возможными графиками отключения света в Одессе 25 февраля.
Напомним, что вечером 19 февраля Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными дронами, пострадал человек, есть повреждения.
Из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы, были введены графики отключения света в Одессе и области.
Также ночью 20 февраля Россия продолжила атаку Одесской области, ударив по энергообъекту ДТЭК. Таким образом, в результате вражеских атак на энергосистему, графики отключения света в Одессе 25 февраля не исключены.
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