Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 26 февраля и рассказали, каким будет завтрашний день.

Погода в Одессе завтра, 26 февраля, по словам синоптиков будет ясной и солнечной, осадки в этот день не прогнозируются, передает Politeka.net.

Как сообщают на сайте sinoptik, погода в Одессе 26 февраля порадует теплом.

Так, 26 февраля по всей территории Украины, в том числе в Одессе и области синоптики 26 февраля прогнозируют ясную, безоблачную погоду, осадки в Одессе в эту среду не предвидятся.

"В Одессе к утру распогодится, облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков", - прогнозируют погоду в Одессе синоптики на 26 февраля.

Температура ночью в Одессе и области 26 февраля будет колебаться от -4 до -3 °C, днем температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов тепла.

Ветер в Одессе 26 февраля ожидается переменчивый до 3,6 м/с.

Ранее сообщалось, что прогноз погоды на следующие дни указывает на то, что 26 февраля температура днем ​​повысится в большинстве областей Украины, в том числе в Одессе. Снег в этот день не прогнозируется.

Также синоптики прогнозируют, что в начале марта 2025 года в Украине ожидается постепенное потепление на 3-5°C. 1-2 марта на Западе, а 2 марта на Севере возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине, в частности, в Одессе весной 2025 года будет теплее средних многолетних показателей примерно на 1-2°C, однако синоптики предупреждают о возможности периода похолодания.

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