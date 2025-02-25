Отключение света в Одессе 26 февраля, узнайте, будут ли применяться частичные отключения электроэнергии как для промышленных и бытовых потребителей.

В Одесской области сегодня применяются частичные ограничения электроэнергии, стало известно, будут ли отключение света в Одессе 26 февраля, передает Politeka.net.

Как сообщают в "Укрэнерго", в Одесской области оператор системы распределения применяет сетевые ограничения для части потребителей.

Ремонтные работы в регионе продолжаются, поэтому отключение света в Одессе 26 февраля возможны.

Как уточняет "ДТЭК Одесские электросети", аварийные работы и временные отключения 25 февраля коснулись жителей Киевского и Приморского районов Одессы, а также жилого массива Таирова, Черноморки и с. Лиманка.

"Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов", – сообщают в облэнерго.

Как передает Политека, также ранее сообщалось, что с 21 по 28 февраля ДТЭК Одесские электросети проводят профилактические работы, одесситов предупредили о возможных введениях графиков отключения света в Одессе 26 февраля.

Жителей региона заранее предупредят, если будут энергетики введут графики отключения света в Одессе и области 26 февраля.

Энергетики сообщали, что в случае, если нагрузка на энергосистему в Одессе будет расти, энергетики будут вынуждены ввести дополнительные меры и графики отключения света в Одессе 26 февраля.

Чтобы проверить, к какой группе относится ваш дом - воспользуйтесь информацией об ограничениях электричества, данные можно найти на сайте местного оператора системы распределения, чтобы ознакомиться с возможными графиками отключения света в Одессе 26 февраля.

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