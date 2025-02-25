Украинцев предупредили об ограничении водоснабжения в Одесской области 26 февраля 2025 года, передает Politeka.net.
Об этом во вторник, 25 февраля сообщает пресс-служба Черноморской городской территориальной общины.
Воды не будет до вечера из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ.
Как передает Политека, появилась информация об отключении воды 26 февраля 2025 года.
Отключение воды в Одесской области 26 февраля:
26 февраля 2025 года с 9:00 до 16:00 в связи с заменой ввода водопровода в жилых домах Черноморска Одесской области будет отсутствовать подача холодной воды на жилые дома и другие объекты по адресам:
улица Александрийская, 20, 22, 24;
улица Парусная, 8.
Как передает Политека, кроме отключение воды в Одесской области 26 февраля, в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК Одесские Электросети" сообщают, что проводятся профилактические работы в Черноморске.
Графики отключения света 25 февраля в таких населенных пунктах Одесской области:
Плановая дата и время отключения света: 25.02.2025 08:00:00.
Плановая дата и время включения: 25.02.2025 17:00:00.
Малодолинское: ул. Строительная, ул. Независимость, ул. Украинская, пер. Новоселов.
Плановая дата и время отключения: 25.02.2025 08:45:00.
Плановая дата и время включения света: 25.02.2025 17:00:00.
Бурлача Балка: ул. Виноградная, ул. Северная ул. Садовая, ул. Солнечная ул. Степная, ул. Центральная, ул. Шевченко, пер. Виноградный.
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