Появилась информация об отключении воды в Одесской области 26 февраля, стало известно, кого коснутся ограничения.

Украинцев предупредили об ограничении водоснабжения в Одесской области 26 февраля 2025 года, передает Politeka.net.

Об этом во вторник, 25 февраля сообщает пресс-служба Черноморской городской территориальной общины.

Воды не будет до вечера из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ.

Как передает Политека, появилась информация об отключении воды 26 февраля 2025 года.

Отключение воды в Одесской области 26 февраля:

26 февраля 2025 года с 9:00 до 16:00 в связи с заменой ввода водопровода в жилых домах Черноморска Одесской области будет отсутствовать подача холодной воды на жилые дома и другие объекты по адресам:

улица Александрийская, 20, 22, 24;

улица Парусная, 8.

Как передает Политека, кроме отключение воды в Одесской области 26 февраля, в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК Одесские Электросети" сообщают, что проводятся профилактические работы в Черноморске.

Графики отключения света 25 февраля в таких населенных пунктах Одесской области:

Плановая дата и время отключения света: 25.02.2025 08:00:00.

Плановая дата и время включения: 25.02.2025 17:00:00.

Малодолинское: ул. Строительная, ул. Независимость, ул. Украинская, пер. Новоселов.

Плановая дата и время отключения: 25.02.2025 08:45:00.

Плановая дата и время включения света: 25.02.2025 17:00:00.

Бурлача Балка: ул. Виноградная, ул. Северная ул. Садовая, ул. Солнечная ул. Степная, ул. Центральная, ул. Шевченко, пер. Виноградный.

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