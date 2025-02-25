Украинцам рассказали о росте тарифов в Одессе с 1 марта 2025 года, стало известно, как они изменились.

Рост тарифов в Одессе с 1 марта 2025 года, узнайте, сколько будут платить украинцы, передает Politeka.net.

Тариф на электроэнергию с 1 марта 2025 года в Одессе - одесситы будут без изменений платить 4,32 грн за киловатт-час.

Для украинцев с двухзонными счетчиками тариф на электроэнергию в Одессе и в Украине в целом в определенное время суток будет ниже - с 23:00 до 07:00 стоимость составит 2,16 грн за кВт-час.

Рост тарифов в Одессе с 1 марта 2025 года:

С 1 марта тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление в Одессе не будут меняться, однако расширен перечень категорий украинцев, которым электроэнергия будет отпускаться по льготному тарифу.

В Украине и в частности в Одессе тариф на поставку тепла для населения останется на уровне 2024 года из-за действия моратория на повышение тарифов во время войны.

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный из-за военного положения в Украине, в том числе в Одессе, будет действовать и в этом отопительном сезоне.

Как передает Политека, с 1 марта 2025 года в Одессе граждане будут платить за свет 4,32 грн/кВт-ч - тариф будет действовать до конца апреля.

Рост тарифов в Одессе с 1 марта 2025 года, кто заплатит больше:

В марте часть жителей Одессы заплатит за природный газ больше по причине того, что некоторым потребителям придут не две, а три платежки.

"Третью платежку" получат жители многоквартирных домов в Украине, и в Одессе в том числе, за предоставление услуги по техническому обслуживанию здания.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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