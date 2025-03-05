Новая помощь для внутренне перемещённых лиц (ВПО) в Одессе, узнайте, кто может ее получить.

Новую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обещают в Одессе, стало известно, как ее получить, передает Politeka.net.

Гуманитарная организация Международный комитет спасения (IRC) открыла регистрацию для предоставления гуманитарной помощи переселенцам (ВПЛ), впервые получившим соответствующий статус, и проживающих в Одесской области или в Николаевской.

Как сообщили в ВПЛ-Украины, обязательным критерием для предоставления гуманитарной помощи ВПЛ в Одессе является получение статуса не ранее 10 февраля 2025 года.

Как сообщает Политека, для предварительной записи на получение гуманитарной помощи для ВПЛ в Одессе необходимо заполнить анкету.

"После заполнения анкеты с вами свяжутся представители Международного комитета спасения и сообщат о времени и месте, где будет проводиться выдача гуманитарной помощи", - говорится в сообщении о новой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе.

С начала полномасштабной войны в Одессу переехали тысячи беженцев, многие остались без жилья, поэтому стоит знать, как получить гуманитарную помощь.

На гуманитарную помощь в Одессе могут рассчитывать находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах украинцы, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.

Как получить гуманитарную помощь в Одессе?

Для получения гуманитарной помощи в Одессе в пунктах выдачи необходимо предоставить удостоверяющие личность документы, переселенцам нужно взять с собой справку ВПЛ.

Заявления на получение гуманитарной помощи в Одессе принимают волонтеры в гуманитарных центрах.

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