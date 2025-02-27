Прогноз погоды на 28 февраля в Одессе и области, синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Прогноз погоды в Одессе на 28 февраля составили синоптики, узнайте, каким будет этот день, сообщает Politeka.net.

В Одессе 28 февраля погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют потепление в этот день, морозы в этот день не ожидаются, осадки тоже не предполагаются.

Утром небо в Одессе будет облачным, но днем ​​будет солнечно.

"Погода в Одессе будет пасмурной, небо лишь ненадолго избавится от облаков, но вечером они его снова затянут. Без осадков", - дали прогноз погоды синоптики на 28 февраля.

Погода в Одессе 28 февраля будет облачная с прояснениями до самого вечера, воздух днем ​​прогреется до +3.

Ночью 28 февраля температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов тепла.

Ветер переменчивый до 2,6 м/с. Прогноз погоды в Одессе и области 1 марта синоптики прогнозируют, что днем ​​будет облачно с прояснениями.

Утром и днем ​​небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​2-7°С тепла.

2 марта в Одессе и области облачно. Ночью и днем ​​небольшие осадки. Ночью местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​2-7°С тепла.

С 3 по 4 марта – без существенных осадков. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​4-9°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами легкий туман, видимость 1-2 км.

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