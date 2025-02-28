В Украине все чаще начали вводить аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности в Одессе, узнайте, будут ли графики 1 марта.

В феврале в Украине вводили аварийные отключения электроэнергии, в Одессе и области также, стало известно, будут ли ограничения 1 марта, передает Politeka.net.

Как сообщили в Укрэнерго, причиной Отключение света в Одессе стали российские атаки на энергообъекты.

Как передает Политека, в частности, 28 февраля в отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии, узнайте, будут ли отключение света в Одессе на 1 марта.

"Причина введения мер ограничения-последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь отключают промышленных потребителей", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Бытовым потребителям свет будут отключать индивидуально, в ДТЭК добавили , что в частности экстренные отключения 28 февраля действуют в Днепропетровской и Донецкой областях.

В Украине 28 февраля применяются графики отключения электроэнергии, но только для промышленности и бизнеса, в то же время сообщается, что почасовые отключения света для бытовых потребителей пока не планируются.

Об отключении сообщили Кировоградоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", отключение света в Одессе на 1 марта для предприятий возможны с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорилось в сообщении Укрэнерго 28 февраля.

Энергетики сообщают, что отключение света в Одессе на 1 марта, время применения ограничений в течение суток могут измениться.

Чтобы не пропустить графики отключение света в Одессе на 1 марта важно следить за обновлениями на сайтах или других официальных страницах облэнерго.

Добавим, что отключение света в Одессе на 1 марта бытовым потребителям незапланировано, но в Украине все же могут отключать свет по причине дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждениями сетей из-за обстрелов рф.

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