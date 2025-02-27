Отключение света в Одессе на 28 февраля, стало известно, где ожидаются графики и к чему готовиться в ближайшие дни.

Отключение света в Одессе на 28 февраля, названы адреса, где вернутся графики, узнайте, кто в списке, передает Politeka.net.

Как передает Политека со ссылкой на "Измаил 24/7", графики отключения света 28 февраля ожидаются в Измаиле, Одесской области, с 8.00 до 17.00 на некоторых улицах.

28 февраля ожидается отключение света в Измаиле, Одесской области в связи с проведением профилактических работ.

График отключений электроэнергии в Измаиле Одесской области вводятся с 21 по 28 февраля.

ДТЭК Одесские электросети будут проводить профилактические работы 28 февраля, возможны отключения света на ряде улиц города, названы адреса.

В Измаиле до 17:00 без света могут остаться: Авраамская, Андрея Малышко, Бендерская, Болградская, Винниченко Владимира, Владимира Великого, Греческая, Григория Сковороды, Дунайская, Кафедральная, Коммерческая, Кузьмы Скрябина, Украины, Покровская, Торговая, Савицкого, Соборная, Татарбунарская, Телеграфная, Тульчиановская, Украинский фронт и переулки Территориальной обороны.

28 февраля до 17:00 по возможны отключения света на улицах Одесской области: Белгород-Днестровская, Болградская, Покровская, Торговая, Хотинская.

В Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой не включать сразу несколько мощных электроприборов с 15:00 до 19:00.

В компании добавили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

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