Стало известно, как изменится стоимость хлебобулочных изделий в Одессе, передает Politeka.net.

В 2024 году цена на хлеб в Одессе и Украине в целом стабильно росла на 1,5-3% каждого месяца, сообщили в Институте аграрной экономики.

В 2025 году подорожание хлеба в Одессе сохранится.

Как сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина, в 2025 году подорожание хлеба в Одессе продолжится.

За январь-февраль 2025 года цены на хлеб в Одессе выросли на несколько процентов:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта стал дороже на 3,4% – до 53,70 грн/кг;

Удорожание пшеничного хлеба из муки первого сорта в Одессе – на 2,1% – до 43,42 грн/кг;

хлеб ржаной в Одессе тоже подорожал – на 0,7% – до 45,45 грн/кг;

батон прибавил в цене еще 2,4% и сейчас стоит 28,46 грн. за 500 грамм.

Причиной подорожания хлеба в Одессе и Украине, по словам Черемисиной, стало повышение стоимости сырья.

Так, в 2024 году мука подорожала на 27% и в конце года ее цена составляла 19,93 грн/кг.

Масло тоже выросло в цене на 23,5%, и стоит 72,73 грн/л, а сахар подорожал на 2,9%, до 33,16 грн/кг.

Источник: glavred.

Последние новости Украины:

Ранее Politeka передавала, что в Одессе с 1 марта резко подорожает проезд по маршруткам: насколько вырастет цена.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.