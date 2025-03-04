Одесса уже три года находится в состоянии войны, узнайте, какими будут цены на квартиры и как изменится стоимость недвижимости весной 2025 года.

Война в Украине особо не влияет на стоимость жилья на первичке и на вторичке в Одессе, цены на квартиры достаточно высокие, узнайте, к чему нужно готовиться весной 2025 года, передает Politeka.net.

Спрос достаточно низкий, специалисты прогнозируют, что цены на недвижимость, в частности, вв Одессе будут расти и в 2025 году, передает Политика.

По данным OLX Недвижимость, за год стоимость недвижимости в Одессе выросла в среднем на 11%.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на 16% на первичном рынке и на 10% на вторичке.

По данным аналитиков портала "ЛУН", средняя цена на "однушки" в Одессе на вторичном рынке составляет 38 тысяч долларов, за двухкомнатную квартиру в среднем придется запратить примерно 56 тысяч долларов, за трехкомнатную 75 тысяч долларов.

В новостройках Одессы квадратный метр жилья стоит в среднем 40,5 тысяч гривен.

Чтобы снять однокомнатную квартиру в Одессе в январе нужно заплатить в среднем 8 тысяч гривен в месяц.

За последние полгода цена на квартиры в Одессе выросла на 14%, аренда "двушки" подорожала на 6% и составляет около 10,6 тыс. грн.

Арендовать трехкомнатные квартиры стало дешевле, за 15 тыс. грн в месяц, что на 16% дешевле, чем полгода назад.

По данным "ЛУН", в среднем на аренду жилья жители Одессы тратят от 37 до 70% зарплат.

Цены на недвижимость в Одессе растут из-за роста стоимости энергоносителей и стройматериалов, логистики, инфляции и нехватки работников.

Скорее всего, прогнозирует эксперты, цены на квартиры в Одессе весной 2025 года продолжат рост в течение года.

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