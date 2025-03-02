Графики отключения света в Одесса на неделю с 3 по 9 марта, украинцев предупредили, стоит ли ждать их в эти дни.

Вражеская армия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за последствий атак вводили аварийные ограничения, поэтому важно знать, будут ли графики отключения света в Одессе на неделе с 3 по 9 марта, передает Politeka.net.

Известно, что с 21 по 28 февраля ДТЭК Одесские электросети проводили профилактические работы, одесситов предупреждали об отключениях света.

Так, в феврале в Украине вводили аварийные отключения света, в Одессе и области также, стало известно, будут ли ограничения на неделе 3 по 9 марта.

Как сообщили в Укрэнерго, причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

В первую очередь отключают промышленных потребителей, сообщили в Укрэнерго. Бытовым потребителям свет в Одессе отключали индивидуально, добавили в ДТЭК.

Из-за постоянных вражеских атак по Украине, отключение света в Одессе на неделе 3 по 9 марта могут быть, и время применения ограничений в течение суток могут измениться.

Чтобы не пропустить возможные графики отключение света в Одессе на неделю 3 по 9 марта, важно следить за обновлениями на сайтах или других официальных страницах облэнерго.

Важно отметить, что отключение света в Одессе на неделю 3 по 9 марта бытовым потребителям незапланировано, однако в Украине все же могут отключать свет по причине дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждениями сетей из-за обстрелов рф.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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