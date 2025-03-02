Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта, узнайте, какими будут первые дни весны.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта, синоптики рассказали о среднней температуре воздуха, передает Politeka.net.

В марте средняя температура может превысить норму, также возможет дефицит осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентр, в марте температура воздуха в Украине ожидается от +1 до +7 градусов.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, что меньше нормы.

"Пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю", – прогнозирует синоптик Наталья Птуха, передает Политека.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта, в эти дни возможны осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, также в некоторых областях ожидается небольшой снегопад.

Как сообщает метеоролог Игорь Кибальчич, в первые дни марта на территорию Украины придет теплый и влажный воздух с запада, поэтому ожидается облачная погода со снегом и дождем.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта составленный синоптиками говорит о том, что не исключены в эти дни туманы и налипание мокрого снега.

Средняя температура воздуха на неделе с 3 по 9 марта в Одессе будет выше нормы, а количество осадков ниже.

Говоря о прогнозе погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта 2025, синоптик сообщает, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5…+7°С на юге Одессы и области.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала о прогнозе погоды на март в Одесской области: синоптики предупреждают о возвращении морозов и снега

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует