Гороскоп для Одессы, астролог Ангелина Вакулина, рассказала, чего стоит ждать в 2025 году.

Гороскоп для Одессы, астролог предположила, что война в Украине может закончится заморозкой, передает Politeka.net.

Как рассказала в своем прогнозе астролог Ангелина Вакулина, могут быть новые обстрелы и "есть большая угроза".

Гороскоп для Одессы уже здесь.

По совам астролога, оккупации новых украинских городов не будет.

"Карты не показывают оккупации больших городов Украины, но возможна заморозка войны", - говорит астролог.

Гороскоп для Одессы, астролог предупредила жителей некоторых областей об опасности в 2025 году, речь идет о городе Сумы, Чернигов, Киев, Одесса, Харьков.

"Одесса и область, Киев и область - будут самые напряженные дни. Покоя не будет", - предупредила астролог.

Гороскоп для Одессы говорит о том, что в области может быть напряженно.

"По все стране в начале 2025 года угроза для ГЭС и дамбам. Все что связано с водой, стоит опасаться", - сообщила астролог Вакулина.

Также по словам известного таролога 2025 станет решающим для международной политики, в частности для Украины и России, поэтому шансы на окончание войны есть.

Об этом рассказала тарологиня Анна Атаманова.

"Что мне показывает - 9-й месяц, хотя переговоры уже проходят. Не непосредственно между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Между другими людьми предлагаются бумаги, документы, чтобы мы пошли на уступки.

И когда мы не согласны, привлекаем поддержку других стран, нам обещают помощь. И после взрывов в России мы будем слышать действительно выстрелы, агрессию от россиян" - прогнозирует тарологиня.

Как передает Политека, по словам Атамановой, в 2025 году все чаще будет слышно о Корее и Китае.

Источник: Главред.

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